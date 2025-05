Antoine Dupont reçoit une photo inattendue, elle est «touchée» !

Pierrick Levallet

Blessé très gravement au genou avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont s’est fait opérer en mars dernier. Le demi de mêlée du Stade Toulousain va donc devoir patienter encore un peu avant de pouvoir faire son retour. En attendant, le joueur de 28 ans a reçu une photo assez inattendue, qui a particulièrement touché une commerçante de Toulouse.

Antoine Dupont ne reviendra pas tout de suite sur les terrains. Blessé pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le joueur de 28 ans s’est fait opérer du genou en mars dernier. Le demi de mêlée du Stade Toulousain ne devrait faire son retour qu’aux alentours du mois d’octobre. Antoine Dupont, en pleine convalescence, a d’ailleurs reçu un cliché assez inattendu du maire de Toulouse très récemment.

Antoine Dupont reçoit une photo insolite

Comme l’a rapporté Actu.fr, Jean-Luc Moudenc était en visite dans le commerce d’une certaine Nicole Dupont le 30 avril dernier. Cette dernière tient l’entreprise Dupont Plomberie, dont le logo ressemble très fortement à celui du Stade Toulousain. Un clin d’oeil qui n’a pas échappé au maire de la Ville Rose. « Je vais envoyer une photo à Antoine » a-t-il lancé en sortant son téléphone, avant de l’envoyer à la star de 28 ans. Un geste qui a particulièrement plu à Nicole Dupont.

«Un travail magnifique»

« Vraiment, ça m’a touché. J’ai déjà la chance que M. Moudenc s’arrête chez moi. En plus, c’est quelqu’un du quartier. [...] C’est un jeune artiste qui était venu durant deux jours et qui a fait un travail magnifique » a-t-elle lancée dans des propos rapportés par Actu.fr. Ce clin d’oeil ne manquera pas non plus d’amuser Antoine Dupont. Actuellement en plein calvaire, le capitaine du XV de France a pu profiter de ce petit moment pour oublier l’espace d’un instant sa situation et sa blessure.