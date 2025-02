Antoine Dupont : Le XV de France balance sur la nouvelle polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Des débuts réussis pour le XV de France. Vendredi soir, les Bleus n’ont fait qu’une bouchée du Pays de Galles (43-0) et ont fait le plein de confiance avant le Crunch face à l’Angleterre samedi après-midi. Avant ce choc, le jeune Théo Attissogbe a réglé une polémique touchant Antoine Dupont.

Quatre essais en quatre sélections. On a connu pire comme début avec le XV de France. A tout juste 18 ans, Théo Attissogbe s’est mis en valeur face au Pays de Galles en inscrivant un doublé lors du premier match du Tournoi des VI Nations. L’ailier palois a parfaitement profité de l’absence de Damian Penaud pour instiller le doute dans l’esprit de Fabien Galthié. Le sélectionneur du XV de France est devant un choix de riche avant le choc face à l’Angleterre ce samedi. Mais ce lundi, Attissogbe ne veut pas penser à son duel avec Penaud et veut rester sur son petit nuage.

Attissogbe en plein rêve

« Vendredi, jouer au Stade de France, l'ouverture du Tournoi des Six Nations, une compétition que je regarde depuis que je suis tout petit, devant 80 000 spectateurs... C'est un peu entrer dans l'histoire de ce sport. En plus, je marque un doublé devant mes parents, ma soeur et quelques amis proches. Les émotions sont décuplées. Ce sont des émotions intenses, folles, qu'on a envie de revivre » a-t-il déclaré au cours d’un entretien accordé à L’Equipe.

« On n'en parle plus ! »

Son entente avec Antoine Dupont lui a facilité la vie. « À chaque fois, c'était parfait ! Ses pieds, c'est comme des mains ! C'est facile d'être ailier » a-t-il confié, même si son deuxième essai fait l’objet d’une petite polémique. Certains y voient un en-avant de Dupont. Mais pour Attissogbe, il n’y a aucune faute arbitrale. « Je n'ai pas revu les images, mais il n'y a pas en-avant ! L'essai a été accordé, l'arbitre a toujours raison, on n'en parle plus ! » a-t-il lâché, sur de lui.