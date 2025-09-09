Antoine Dupont, le retour légendaire qui va tout changer ?

Axel Cornic

Depuis son titre de Meilleur joueur World Rugby en 2021, Antoine Dupont survole la concurrence au poste de demi de mêlée. Mais sa carrière a connu un arrêt brutal alors qu'il disputait le 6 Nations avec le XV de France, avec une grave blessure au genou qui le tiendra éloigné des terrains au moins jusqu’au mois de novembre.

Pour certains, il n’y a même pas débat. Véritable phénomène, Antoine Dupont serait l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby, dépassant de la tête et des épaules les autres stars françaises. Mais si son talent est indéniable, il ne faut pas oublier qu’il lui manque toujours le trophée majeur avec le XV de France, puisque la Coupe du monde qui lui échappe toujours.

« Il y a un titre à peut-être aller chercher en 2027 » C’est un point qui est souvent mis en avant concernant les débats autour de la place d’Antoine Dupont dans la galaxie des légendes du rugby. Mais pour Vincent Moscato, il ne fait pas s’en inquiéter plus que ça. « Le meilleur est à venir pour Antoine Dupont, parce qu’il y a un titre à peut-être aller chercher en 2027. 2023, c’était à nous parce qu’on avait la meilleure équipe, mais on a perdu » a annoncé Vincent Moscato, sur RMC.