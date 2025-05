Antoine Dupont : La terrible annonce sur son niveau !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme un ovni, un véritable talent générationnel dans le monde du rugby, Antoine Dupont fait la fierté de l’ovalie tricolore depuis un bon nombre d’années. Ancien demi de mêlée, l’Australien Will Genia estime cependant que malgré son niveau incroyable, le Français est surpassé par un autre joueur à son poste.

Le rugby français peut se targuer de disposer de l’un des meilleurs numéros 9 de l’histoire. Formé à Castres, Antoine Dupont rayonne depuis plusieurs années au sein du Stade Toulousain, mais aussi avec le XV de France. Élu meilleur joueur du monde en 2021, le Français n’a plus rien à prouver au plus haut niveau, et est régulièrement encensé par les observateurs des plus grands pays.

« C’est le meilleur demi de mêlée du monde, et de loin »

Néanmoins, pour un ancien international Australien, un demi de mêlée a surpassé le niveau d’Antoine Dupont, malgré que ce dernier ait atteint les sommets. Au sein du podcast For the Love of Rugby, Will Genia a ainsi affirmé que Jamison Gibson-Park était supérieur à la star du Stade Toulousain : « Pour moi, c’est le meilleur demi de mêlée du monde, et de loin. Oui, vraiment. Dupont est un monstre physique, il n’y a jamais eu un joueur comme lui, il est incroyablement doué. Mais mes demis de mêlée préférés, ce sont ceux qui allient finesse, vista et sens du jeu : des profils comme toi, Aaron Smith, Fourie du Preez… », a ainsi affirmé l’homme aux 110 matchs avec les Wallabies.

« Ce n’est pas pour manquer de respect à Dupont, qui reste un phénomène »

« Je ne suis pas en train de dire que Dupont ne sait pas faire ça. Pas du tout. Mais quand je regarde Gibson-Park jouer, je retrouve cette aisance, cette fluidité, cette capacité à organiser et accélérer le jeu. Il prend toujours la bonne décision, il a une vision incroyable, il est décisif et précis. Pour moi, c’est le facteur X de l’Irlande (…) Ce n’est pas pour manquer de respect à Dupont, qui reste un phénomène et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais Gibson-Park, c’est mon style de N.9. Pour moi, c’est le meilleur demi de mêlée du monde aujourd’hui », conclut Will Genia.