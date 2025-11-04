Antoine Dupont : La surprise après avoir signé !

Axel Cornic

Toujours absent depuis sa blessure au genou en mars dernier, Antoine Dupont a récemment fêté un heureux évènement, avec sa prolongation au Stade Toulousain jusqu’en 2031. Mais une autre pourrait bientôt suivre, avec le retour du demi de mêlée qui semble s’approcher de jour en jour.

On entre dans la dernière ligne droite Après des mois d’attente, Antoine Dupont devrait bientôt faire son grand retour à la compétition. Ce sera avec son club du Stade Toulousain, où il a récemment prolongé jusqu’en 2031, puisqu’il a déclaré forfait pour la tournée automnale du XV de France qui débutera ce samedi.

Antoine Dupont s'est entrainé avec le XV de France S’il ne participera pas au match contre l’Afrique du Sud, le capitaine du XV de France est tout de même à Marcoussis pour soutenir l’équipe, mais également pour poursuivre son travail vers le retour sur les terrains. Et les nouvelles sont très bonnes, puisque L’Equipe ainsi que RMC Sport nous apprennent qu’Antoine Dupont a participé à l’entrainement collectif, ce mardi.