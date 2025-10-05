Antoine Dupont, la signature qui va le régaler ?

Axel Cornic

Le Stade Toulousain continue de dominer le rugby français même sans Antoine Dupont, avec notamment un 24e Bouclier de Brennus remporter en fin de saison dernière. Et ça pourrait bien continuer, puisque les Haut-garonnais pourraient bien boucler l’arrivée d’un des plus gros talents de la planète, bernant plusieurs clubs du Top 14.

Après la désillusion vécue en demi-finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain s’est rapidement repris. Ugo Mola et ses hommes ont en effet remporté le Bouclier de Brennus la saison dernière, leur troisième consécutif. Une hégémonie qui commence à agacer et qui pourrait bien ne pas s’arrêter...

Toulouse domine, même sans Dupont Car il ne faut pas oublier que ce nouveau titre, a été acquis sans Antoine Dupont ! Blessé au genou en mars dernier et absent depuis, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de la planète a raté toute la fin de saison. Les Toulousains ont toutefois pu compter sur d’autres joueurs d’envergure internationale, comme Thomas Ramos ou encore Jack Willis, sans oublier les jeunes cracks qui laissent entrevoir un avenir brillant.