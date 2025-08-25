Antoine Dupont : La menace de l'UBB !

Alexis Brunet

La saison dernière, l’UBB et le Stade Toulousain ont été encore une fois de grands rivaux. Les deux équipes se sont encore affrontées en finale de Top 14, mais ce sont une nouvelle fois les partenaires d’Antoine Dupont qui se sont imposés. Bordeaux a toutefois mis la main sur la Champions Cup de son côté, mais Nicolas Depoortère et ses coéquipiers sont encore affamés.

L’UBB a vécu une saison historique l’année dernière. Les hommes de Yannick Bru ont remporté la première Champions Cup de leur histoire face à Northampton (28-20), mais ils ne sont pas passés loin du doublé. En effet, les partenaires de Maxime Lucu sont arrivés jusqu’en finale du Top 14, mais ils se sont inclinés contre le Stade Toulousain (39-33).

« On s’est toujours dit qu’on voulait s’installer à la table des grands » Cette victoire en Champions Cup a donné de l’appétit à l’UBB, qui entend bien s’adjuger de nombreux autres trophées dans les années à venir, comme l’a affirmé Maxime Lamothe auprès de Rugbyrama. « On s’est toujours dit qu’on voulait s’installer à la table des grands. Maintenant que l’UBB a décroché son premier titre, évidemment qu’on ne veut pas s’arrêter là. Nos objectifs sont d’aller chercher tout ce qu’on peut. Le club est encore en quête de titres. On veut l’installer durablement au très haut niveau et montrer qu’on fait partie des meilleures équipes d’Europe. »