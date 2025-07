Antoine Dupont file à l'étranger : L'annonce officielle !

Depuis plusieurs mois maintenant, Antoine Dupont est blessé. Le joueur du XV de France, qui a été victime d’une rupture du ligament croisé contre l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations donne tout pour revenir au plus vite, mais il n’oublie pas ses responsabilités. Ce dimanche 14 juillet, le demi de mêlée s’est d’ailleurs exprimé auprès de ses compatriotes en tant qu’ambassadeur du pavillon français pour l'exposition universelle d’Osaka, qui se tient donc au Japon.

Antoine Dupont est donc en pleine rééducation, mais on a tout de même pu l’apercevoir à la télévision. Le joueur du Stade Toulousain s’est exprimé sur France 2 ce dimanche lors de l'émission spéciale 14 juillet diffusée en début de journée. Présent au Japon , il a tenu à s’exprimer envers ses compatriotes en sa qualité d’ambassadeur du pavillon français pour l'exposition universelle d’ Osaka . « Je sais que vous venez de finir le défilé en France. On l'a suivi avec de la distance depuis le Japon mais avec beaucoup d'émotions et de fierté. Je suis du coup à Osaka pour l'exposition universelle. C'est une grande fierté pour moi de représenter mon pays et de voir l'engouement que peut susciter la France au Japon. »

« Je vous dit à très vite sur les terrains »

Par la suite, Antoine Dupont a tenu à mettre en relief les liens qui unissent la France et le Japon, deux pays qui partagent certaines valeurs communes. « Il y a une réelle ferveur. Je pense que ce jour du 14 juillet veut dire beaucoup de choses aussi pour les Japonais, vu la foule devant le pavillon France. On a d'ailleurs passé les deux millions de visiteurs il y a quelques semaines. C'est dire l'engouement et la ferveur qu'il y a pour la France. Il y a une vraie mise en avant des savoir-faire, de la culture française et de l'exigence française, qui est vraiment admirée ici. Ce sont des valeurs qui me sont chères et qui sont partagées aussi par les Japonais, ce goût pour l'esthétisme, pour la recherche de la perfection. On sent qu'il y a un lien fort entre ces deux pays qui s'admirent et se respectent profondément. Je voulais juste vous dire bonne fête nationale, vive la France, vive le 14 juillet et je vous dit à très vite sur les terrains. »