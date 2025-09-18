Antoine Dupont dit non, il rate le rendez-vous de l’année !

Axel Cornic

Blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont a dû passer par la case opération et travaille actuellement pour retrouver les terrains. Certains espéraient le voir de retour avec le XV de France pour les test-matchs du mois de novembre, mais il faudra finalement prendre son mal en patience.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont manque beaucoup au rugby. C’est e cas du Stade Touousain, qui est quand même allé chercher un Bouclier de Brennus sans lui la saison dernière. Et ce sera le cas du XV de France, puisque Fabien Galthié ne pourra pas compter sur son capitaine pour la tournée de novembre.

Le choc face à l'Afrique du Sud A 28 ans, le demi de mêlée a en effet décidé de ne pas se précipiter, afin de ne pas prendre de risques pour son genou. « Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux » avait annoncé il y a quelques semaines Antoine Dupont, qui ne disputera donc pas le choc du 8 novembre prochain, face à l’Afrique du Sud.