Antoine Dupont dit non, il rate le rendez-vous de l’année !

Blessé au genou en mars dernier, Antoine Dupont a dû passer par la case opération et travaille actuellement pour retrouver les terrains. Certains espéraient le voir de retour avec le XV de France pour les test-matchs du mois de novembre, mais il faudra finalement prendre son mal en patience.
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont manque beaucoup au rugby. C’est e cas du Stade Touousain, qui est quand même allé chercher un Bouclier de Brennus sans lui la saison dernière. Et ce sera le cas du XV de France, puisque Fabien Galthié ne pourra pas compter sur son capitaine pour la tournée de novembre.
Le choc face à l'Afrique du Sud
A 28 ans, le demi de mêlée a en effet décidé de ne pas se précipiter, afin de ne pas prendre de risques pour son genou. « Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux » avait annoncé il y a quelques semaines Antoine Dupont, qui ne disputera donc pas le choc du 8 novembre prochain, face à l’Afrique du Sud.
« Ce match est déterminant, même s’il n’y a pas Dupont »
Et cette absence pourrait bien être problématique pour le XV de France, puisque certains annoncent tout simplement l’un des rendez-vous les plus importants de deuxième mandant de Galthié. « Ce match est déterminant. Le sport c’est mental et e match est comme un combat de boxe : si tu le perds au Stade de France, ça va rester. Même s’il n’y a pas Antoine Dupont » a déclaré l’ancien international Denis Charvet, sur RMC. « Tu t'étalonne face aux meilleurs et si tu es là dans le combat, ça changera beaucoup de choses. Parce que la Coupe du monde, c’est demain ! Tout le monde l’attend ce match ».