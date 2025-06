Antoine Dupont dans une nouvelle équipe, «c’était mon rêve»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en 2014 par le Castres Olympique avec qui il fera ses grands débuts en Top 14, Antoine Dupont avait réalisé son rêve avec ce changement d'équipe qui avait véritablement lancé sa carrière au plus haut niveau. Dans un entretien qu'il avait accordé à France 2 en octobre dernier, Dupont s'était confié sans détour sur cette nouvelle expérience dont il avait toujours rêvé.

Bien avant d'être la star confirmée du rugby français et le grand leader du Stade Toulousain ainsi que du XV de France qu'il est aujourd'hui, Antoine Dupont découvrait le plus haut niveau à l'été 2014. Après son passage au FC Auch où il a été formé, le demi de mêlée avait finalement opté pour un transfert au Castres Olympique où il effectuera ses grands débuts en professionnel. Un véritable tournant pour la suite de la carrière d'Antoine Dupont.

« C’était mon rêve d’enfant » Interrogé en octobre dernier dans l'émission Les rencontres du Papotin, sur France 2, Antoine Dupont s'était confié sur ce grand changement de club et son arrivée à Castres : « C’était mon rêve d’enfant. Je regardais tous les matchs à la télé et j’avais tous les maillots. Le jour où je me suis retrouvé sur le terrain face aux joueurs que je regardais à la télé avec tous mes proches dans les tribunes c’était un moment incroyable », confie le capitaine du XV de France.