Antoine Dupont blessé, le calvaire continue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la blessure longue durée d'Antoine Dupont qui prive notamment la star du XV de France de l'actuelle tournée d'été en Nouvelle-Zélande, le jeu au pied des Bleus se porte toujours aussi bien. Scott Robertson, le sélectionneur des All Blacks, constate d'ailleurs que calvaire tactique est persistant au XV de France malgré l'absence de Dupont.

Ce n'est pas un secret : Antoine Dupont est blessé depuis le mois de mars dernier, lui qui avait été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain ne retrouvera pas la compétition avant le mois de novembre, et en attendant, la compétition de poursuit sans lui alors que le XV de France s'apprête à disputer son deuxième match de tournée estivale contre la Nouvelle-Zélande. Et Antoine Dupont s'est retrouvé au coeur des discussions malgré lui...

Le calvaire continue même sans Dupont En effet, même si les Bleus de Fabien Galthié se sont inclinés de justesse samedi dernier pour le premier test match contre les All Blacks (31-27), le jeu au pied du XV de France a fait beaucoup de mal, et ce même avec l'absence d'Antoine Dupont qui excelle dans ce domaine : « Ils aiment chasser sous les ballons hauts et quand ce n’est pas Antoine Dupont ou Thomas Ramos qui tapent loin, ce sont Nolann Le Garrec et Joris Segonds qui le font : eux aussi un très bon jeu au pied. En Top 14, les clubs sont très bons là-dessus », a d'ailleurs constaté Scott Robertson, le sélectionneur des All Blacks, qui a volontairement mentionné Dupont.