Antoine Dupont avec deux stars : La claque inattendue

Etendard du rugby français, Antoine Dupont est l'une des célébrités montantes de ces dernières années. A côté du XV de France et du Stade toulousain, le demi de mêlée est l'ambassadeur de Volvic, de marques de luxe, mais figure aussi dans la tournée des Enfoirés. Dernièrement, il a pu croiser Beyoncé et Jay-Z à certains évènements. Une claque qui permet de garder les pieds sur terre.

Antoine Dupont connaît un niveau de célébrité jamais atteint par sa propre personne ces derniers temps. Capitaine du XV de France, le demi de mêlée du Stade toulousain a raflé l'or olympique avec la délégation tricolore de rugby à 7 aux JO de Paris 2024 en juillet dernier.

«Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star» Depuis, les sponsors et les évènements luxueux se succèdent pour Antoine Dupont qui a pu croiser des stars planétaires comme Lionel Messi, LeBron James dans le monde du sport, mais pas que. « J’ai conscience que j’ai une certaine notoriété en France. Mais le mot star, ça veut tout et rien dire. Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star ».