Antoine Dupont aux Etats-Unis, il confirme !

Il y a quasiment un an maintenant, l’équipe de France de rugby à 7 décrochait la médaille d’or aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. Une consécration pour Antoine Dupont qui avait fait le pari de mettre de côté le XV de France pendant quelques mois pour se concentrer sur cette discipline. En 2028, à Los Angeles, les Bleus auront donc un titre à défendre et voilà que Dupont pourrait bien être du voyage aux Etats-Unis.

En 2028, l’ équipe de France de rugby à 7 aura donc un titre à défendre aux Etats-Unis . Et pour L’Equipe, Antoine Dupont a laissé la porte à la possibilité de participer aux prochaines Jeux Olympiques . « Regoûter au rugby à 7 un jour ? Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs », a fait savoir le joueur du Stade Toulousain .

« Un accomplissement personnel incroyable »

C’est donc il y a un an qu’Antoine Dupont décrochait la médaille d’or aux JO de Paris. Un titre à propos duquel le champion olympique a fait savoir : « Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière ».