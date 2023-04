Alcool et cellule de dégrisement : il fait la fête et son transfert tombe à l’eau

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son arrivée faisait déjà office de gros coup pour le MHR, Luke Cowan-Dickie n’est plus sûr du tout de débarquer en Top 14. Le talonneur d’Exeter, attendu cette semaine à Montpellier pour passer sa visite médicale, a tout simplement raté le rendez-vous, la faute à une soirée trop arrosée la veille qui l’a conduit en cellule de dégrisement.

Les visites médicales font généralement office de simple formalité dans le monde des transferts, et ce quelle que soit la discipline concernée, le plus dur étant de parvenir à un accord avec le joueur et son club si celui-ci est encore sous contrat. Cependant, il arrive parfois que l’opération ne se concrétise pas en raison d’un problème détecté lors des examens réalisés ou, beaucoup plus rare, d’une absence du principal concerné le jour de la visite médicale.

Cowan-Dickie ne se présente pas à sa visite médicale

C’est ce qui est arrivé à Luke Cowan-Dickie, attendu à Montpellier cette semaine après avoir signé un pré-contrat avec le MHR. Comme le raconte RMC , le talonneur anglais de 29 ans devait passer des examens avant sa signature définitive avec la formation héraultaise afin de lever le doute sur sa condition physique suite à son opération des cervicales. Problème, Cowan-Dickie n’a pas été en mesure de se présenter à l’un des rendez-vous fixé mercredi.

Le joueur et son agent en cellule de dégrisement