Rugby - 6 Nations : Italie-Angleterre, une première historique pour la Squadra Azzurra ?

En ce deuxième match de cette première journée du Tournoi des 6 Nations, l’Italie va accueillir l’Angleterre au Stadio Olimpico de Rome. Une affiche déséquilibrée sur le papier, puisque la Squadra Azzurra n’a jamais battu le XV de la Rose en une trentaine d’affrontements depuis 1991, mais qui pourrait bien nous réserver quelques surprises.

L’hiver à Rome a un avant-goût de printemps et les Anglais pourront le vérifier ce samedi (15h15), sur la pelouse du Stadio Olimpico. Après une très surprenante troisième place à la Coupe du monde, les hommes de Steve Borthwick sont la grande interrogation de ce Tournoi des 6 Nations, où ils pourraient jouer les trouble-fête.

L’Angleterre, orpheline de Farrell et de Smith

Avant cette rencontre face à l’Italie, la sélection anglaise ne se présente pourtant pas avec des grands arguments. Owen Farrell déjà la tête au Racing 92 la saison prochaine, le XV de la Rose a perdu son autre maître à jouer avec Marcus Smith, forfait pour cette première rencontre. Certes, son remplaçant n’est autre que l’expérimenté George Ford, mais il semble être l’une des seules véritables assurances de la ligne de trois-quarts, avec le centre Henry Slade. Devant, l’Angleterre est solide comme toujours, mais là encore rien de vraiment enthousiasmant à part l’éternel Maro Itoje ou encore le troisième-ligne d’origine néo-zélandaise Ethan Roots. Attention toutefois au banc, avec notamment la pépite Immanuel Feyi-Waboso, grande révélation de Premiership avec Exeter.

La première de Quesada

En face, la Squadra Azzurra est également une grande interrogation. Exit Kieran Crowley et son jeu offensif jusqu'au-boutiste et place à Gonzalo Quesada, bien connu en France pour avoir participé à la Coupe du monde 2011 dans le staff de Marc Lièvremont ainsi que pour son travail au Stade Français et au Racing 92. Le nouveau sélectionneur italien a décidé de s’appuyer sur des valeurs sûres comme Paolo Garbisi, les frères Cannone, le capitaine Michele Lamaro, mais pas sur un Ange Capuozzo forfait de dernière minute et finalement remplacé par Lorenzo Pani. On peut également noter le retour du talonneur Gianmarco Lucchesi après sa grave blessure au genou, ainsi que la titularisation d’Alessandro Garbisi, petit frère de Paolo, à la mêlée.

Le moment ou jamais pour l’Italie ?

Traditionnellement, l’Italie n’est jamais aussi forte que sur les deux premières journées du Tournoi des 6 Nations, rentrant dans le rang ensuite et rencontrant des grosses difficultés au début du mois de mars, en fin de compétition. Les belles choses vues ces dernières années pourraient se confirmer lors de cette affiche de gala, dans un Stadio Olimpico en sold-out et surtout, avec l’apport d’un Quesada qui a réclamé un plus grand cynisme de la part de ses joueurs. En face, l’Angleterre vient certes d’une médaille de bronze au Mondial, mais l’absence totale de jeu voire même le refus installé par Borthwick depuis son arrivée, ne poussent pas à l’optimisme. Et si on assistait à un moment d’histoire, en ce premier samedi de 6 Nations ?