Rugby - 6 Nations : L’Angleterre outsider crédible ?

Axel Cornic

En difficulté depuis quelques années, l’Angleterre a déjoué tous les pronostics à la Coupe du monde en atteignant les demi-finales, où elle a perdu d’un tout petit point face à l’Afrique du Sud (15-16). Et si les hommes de Steve Borthwick répétaient l’exploit à l’occasion du Tournoi des 6 nations 2024, qui débute dans seulement quelques jours ?

Seule nation de l’hémisphère Nord à avoir décroché le trophée Webb Ellis, l’Angleterre n’est pas eu meilleur de sa forme depuis quelques années. Et le départ d’Eddie Jones ainsi que l’arrivée de Steve Borthwick n’y ont pas changé grand-chose, même si le XV de la Rose est allé plus loin que le France lors du dernier Mondial, échouant seulement face aux futurs Champions du monde sud-africains.

On commence par l’Italie

Les Anglais ont surtout eu la chance de tomber dans une partie du tableau beaucoup plus simple que la France, qui en quart de finale pouvait tirer soit l’Afrique du Sud soit l’Irlande. Pourtant, ce coup d’éclat a bien pu enflammer les esprits outre-Manche, où l’on ne semble pas être mécontents du calendrier de ce 6 Nations 2024. Le XV de la Rose débutera en effet à Rome (3 févier) face à une Italie dont on ne connaît pas vraiment les forces et avec un Gonzalo Quesada encore en rodage avec son staff. Ce sera ensuite à Twickenham face au Pays de Galles (10 février) avant d’une nouvelle fois jouer à domicile contre l’Irlande (9 mars). Les déplacements en Écosse et surtout en France pour la fin du Tournoi, seront un peu plus délicats à gérer, même si les Anglais auront à cœur de laver l’affront français de l’année dernière et leur défaite historique (10-53).

Sans Farrell, Sinckler et Vunipola, mais...

Le grand absent est évidemment Owen Farrell, qui après la Coupe du monde a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière internationale. C’est Jamies George, son coéquipier chez les Saracens, qui a été nomme capitaine pour ce Tournoi des 6 Nations. Mais l’ouvreur n’est pas le seul absent de marque, puisque Borthwick a décidé de ne notamment pas appeler Zach Mercer, qui a pourtant quitté la France et Montpellier pour redevenir éligible en sélection. Autres absents de taille Kyle Sinckler ou encore Billy Vunipola, alors que les Anglais du Top 14 comme Henry Arundell et Jack Willis n’étaient pas sélectionnables, tout comme le centre Joe Marchant.

Marcus Smith, son heure est enfin arrivée !

Mais ces absences pourront sans aucun doute permettre à des jeunes d’exploser voire même de s’affirmer, comme avec Marcus Smith. Parfois gêné par la présence encombrante de Farrell, l’ouvreur des Harlequins était souvent remplaçant ou encore aligné au poste d’arrière. Il sera désormais le seul véritable maître à jouer de l’Angleterre et tout le monde attend de voir ses fulgurances, alors qu’il surfe sur une très belle lancée avec son club depuis le début de la saison. Parmi les nouveaux on peut notamment parler Immanuel Feyi-Waboso, ailier d’origine galloise qui est l’une des grandes révélation de la première partie de saison sous les couleurs d’Exeter. Il n’est d’ailleurs pas le seul, puisque la plupart des observateurs assurent qu’il faudra également garder un œil sur le troisième-ligne d’origine néo-zélandais Ethan Roots, qui s’est également fait un nom chez les Chiefs ces derniers mois.