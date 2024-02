6 Nations : France-Irlande, la revanche des grands perdants de la Coupe du monde

Axel Cornic

Pour l’ouverture de ce Tournoi des 6 Nations nous auront droit à un choc entre deux des meilleures nations de la planète rugby, avec l’Irlande et la France (vendredi, 21h). Fabien Galthié et les Bleus se présentent à ce rendez-vous sans plusieurs cadre set surtout sans Antoine Dupont, tandis que le XV du Trèfle se cherche un nouveau maître à jouer, avec le départ à la retraite de la légende Jonathan Sexton.

On avait faim de matchs internationaux depuis la fin de la Coupe du monde et après des mois d’attente, on est servis ! C’est en effet l’une des affiches les plus attendues de l’année qui approche ce vendredi, avec la France qui accueille l’Irlande au stade Vélodrome de Marseille.

Rugby - 6 Nations : France-Irlande à Marseille, l'histoire des Bleus au Vélodrome https://t.co/jLI3OJvBGA pic.twitter.com/RihlL8iZPw — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Un choc titanesque entre deux équipes revanchardes

Les enjeux sont énormes, puisque le gagnant de cette rencontre pourrait déjà être propulsé grand favori pour le Grand Chelem. Ce qui est certain, c’est que les deux équipes auront soif de revanche après une Coupe du monde totalement ratée. Première nation au ranking World Rugby en septembre dernier, l’Irlande s’est cassé les dents sur la Nouvelle-Zélande (24-28), dans ce qui a été élu comme l’un des meilleurs matchs des dernières années. Pour le XV de France la chute a été encore plus violente puisque sur son territoire et d’un seul point contre les futurs Champions du monde sud-africains (28-29).

La France sans Dupont, Ntamack, Jelonch...

Chez les Bleus , on peut compter plusieurs absents de taille comme Romain Ntamack, qui n’a toujours pas récupéré de sa grave blessure au genou contractée juste avant le Mondial. Il y a également Anthony Jelonch, qui a été lui aussi touché au genou tout récemment, ou encore Jean-Baptiste Gros, Pierre Bourgarit et Thibaud Flament. Mais évidemment, le grand absent n’est autre qu’Antoine Dupont, qui à partir du 23 février prochain disputera sa première étape des HSBC Sevens Series à Vancouver, avant d’aller à Los Angeles début mars.

Crowley doit vite faire oublier Sexton

L’Irlande compte également un grand absent, puisque Jonathan Sexton a décidé de raccrocher les crampons après la Coupe du monde. Tout l’enjeu pour l’Irlande sera donc de tourner cette page et trouver un nouveau maître à jouer. Face à la France, le sélectionneur Andy Farrell a décidé de faire confiance à Jack Crowley, qui était dans l’ombre de Sexton lors du dernier Mondial et qui devra donc montrer s’il a les épaules assez solides pour porter le numéro 10 de l’Irlande. Réputé pour porter beaucoup plus le ballon que son prédécesseur il devra être le vrai métronome capable d’installer ces innombrables phases de jeu qui ont fait la renommée du XV du Trèfle ces dernières années.