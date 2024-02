6 Nations : Nouveau coup dur pour le XV de France !

Arnaud De Kanel

Ce début de Tournoi des 6 Nations s'est avéré difficile pour le XV de France. Avant même la défaite cuisante contre l'Irlande (17-38), Fabien Galthié a dû composer avec plusieurs soucis majeurs dans son équipe. Et les ennuis ne semblent pas vouloir s'arrêter là, car le sélectionneur français va également devoir se passer de son capitaine, Grégory Alldritt, blessé à une jambe lors du match contre l'Écosse (16-20).

Les performances du XV de France laissent à désirer depuis le début de l'année 2024, mais il serait injuste de tout imputer à Fabien Galthié et à son staff. Il est important de rappeler que l'équipe nationale est privée de joueurs clés, notamment Antoine Dupont, ainsi que de plusieurs blessés importants tels que Thibaud Flament, Emmanuel Meafou, Anthony Jelonch et Romain Ntamack. Et lors de la deuxième rencontre du 6 Nations face à l'Ecosse, Galthié a perdu un nouvel homme, et pas n'importe lequel.



Grosse frayeur pour Alldritt

Nous ne sommes pas passés loin d'une nouvelle grosse catastrophe pour le XV de France. Lors de la victoire en Ecosse, Grégory Alldritt, qui n'est autre que le capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, a été évacué sur civière et les images faisaient froid dans le dos. « C'est plus de peur que de mal. Une plaie s'est ouverte, le muscle n'est pas touché », avait rassuré le troisième ligne en conférence de presse. Rassurant donc mais il ne pourra tout de même pas tenir sa place contre l'Italie.

Cros pour le remplacer