6 Nations : France-Italie à la Decathlon Arena, l'histoire des Bleus à Lille

Axel Cornic

On continue le tour des stades, puisque le Stade de France de Saint-Denis est actuellement occupé par les travaux pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après le Vélodrome de Marseille, place à la Decathlon Arena de Villeneuve-d'Ascq, qui va accueillir la rencontre de ce dimanche (16h) entre le XV de France et l’Italie.

Les supporters du XV de France ne montent pas à Paris pour ce Tournoi des 6 Nations, puisque les trois matchs à domicile ont été organisé dans d’autres grandes enceintes de l’Hexagone. Face à l’Irlande c’était au Vélodrome de Marseille et contre l’Italie ce dimanche, ce sera à Villeneuve-d'Ascq, dans ce qui est normalement l’antre du LOSC.





100% de victoire pour le XV de France

L’enceinte de la métropole lilloise n’est pas à son premier match de rugby. Tout a commencé le 17 novembre 2012, puisque le test-match face à l’Argentine a été la première fois que la Decathlon Arena, à l’époque encore stade Pierre-Mauroy, a connu le ballon ovale. Cette rencontre est assez spéciale, puisqu’elle est la première pour le rugby français dans un stade couvert ! L’histoire d’amour a continué au fil des années, puisque le XV de France y a une nouvelle fois rencontré l’Argentine en 2018, sans oublier le match de poule contre l’Uruguay (27-12), lors de la dernière Coupe du monde.

« Avec le staff, nous avons une petite dette envers la région »