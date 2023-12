6 Nations - Bagarre sur le terrain : Polémique en Angleterre, la contre-attaque de XV de France tombe

Axel Cornic

La dernière journée de la Champions Cup nous a donné un avant-gout du Crunch, qui cette année se disputera le 16 mars prochain au Groupama Stadium de Lyon. On a en effet pu voir une polémique éclater avec l’accrochage entre Thomas Ramos et Marcus Smith, qui pourraient se retrouver face à face lors du Tournoi des 6 Nations.

C’est l’un des rendez-vous rugby les plus attendus de l’année. Après une Coupe du monde assez décevante, le XV de France a l’intention de se rattraper lors du Tournoi ders 6 Nations avec un choc d’entrée face à l’Irlande, mais surtout un Crunch très attendu contre l’Angleterre. Et les hostilités semblent déjà avoir commencé...

XV de France : Ntamack lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/a5NEwwFJaf pic.twitter.com/gE8UgFb6OK — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Les Harlequins chambrent Ramos

La dernière rencontre entre le Stade Toulousain et les Harlequins en Champions Cup (19-47), nous a en effet offert un aperçu de ce que l’on pourrait avoir le 16 mars prochain, avec le duel entre Thomas Ramos et Marcus Smith. Les deux ont eu un petit accrochage et s’ils ont perdu, les Anglais ont tout de même piqué l’arrière français en publiant une vidéo montrant plusieurs de ses erreurs face à son adversaire, avec le message suivant : « On a trouvé pourquoi Ramos s’en est pris à Smith ».

« Honnêtement, moi, ce qui m'importe, c'est le résultat : on leur met 45 points »