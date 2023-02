6 Nations : Ces deux ailiers irlandais qui pourraient faire très mal aux Bleus

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

L’Irlande possède dans son effectif des joueurs parmi les meilleurs du monde. Sexton, Ringrose, Van Der Flier... Mais également deux ailiers supersoniques venus du Pacifique et qui font aujourd’hui le bonheur du XV du Trèfle.

Mack Hansen

Mackenzie, dit Mack, est né à Canberra, en Australie, en 1998, d’une mère d’origine irlandaise. Passé par les Brumbies, il est en Europe depuis 2021, date à laquelle il a signé dans la province irlandaise du Connacht. Son parcours est atypique. D'abord apprenti électricien en parallèle du rugby en Australie, il décide ensuite de stopper son métier pour se lancer dans une carrière de rugbyman professionnel. Et c’est finalement son amitié avec le fils de l’actuel entraîneur du Connacht en Irlande qui lui donne l’idée et l’opportunité de rejoindre l’Irlande et se postuler pour le XV du Trèfle. Et très rapidement, ses performances en club confirme qu’il a du talent et attire l’intérêt du sélectionneur Andy Farrell. Première sélection lors du Tournoi des 6 Nations en 2022 et déjà premier titre de “homme du match”. Il ne compte à ce jour que 10 sélections avec l’Irlande mais a déjà marqué 3 essais dont un contre la France l’an passé.

James Lowe

James Lowe est né à Nelson en Nouvelle-Zélande. Mais il est éligible pour porter le maillot frappé du Trèfle car il a joué plus de trois ans sur le territoire irlandais. Car après une carrière riche à Tasman et aux Chiefs, c’est à Leinster que Lowe débarque en 2017. Et depuis 2020, le phénomène de 1,88m et 105 kilos a intégré le XV du Trèfle. Déjà 16 sélections et 7 essais inscrits. James Lowe fait souvent parler ses qualités athlétiques et techniques exceptionnelles. Un profil digne d’un All Black en quelque sort. Mais avec un maillot vert. Méfiance donc à son sourire et son joli chignon sur la tête, Lowe est un chasseur d’essais.