Zidane, Jordan... Coup de tonnerre pour Tom Brady ?

Véritable légende du football américain, Tom Brady a décidé de dire stop à l'issue de la saison. A 46 ans, le quarterback, qui a fini sa carrière sous les couleurs des Tampa Bay Buccaneers, est donc aujourd'hui à la retraite. Mais l'ancien des Patriots en a-t-il vraiment fini avec la NFL ? Brady s'est dit prêt à sortir de sa retraite et il pourrait ainsi imiter d'autres sportifs tout aussi légendaires que lui.

Septuple vainqueur du Super Bowl avec les Patriots et les Buccanneers, Tom Brady va laisser son emprunte pour un sacré temps en NFL. L'histoire du football américain a été marquée par le quarterback, aujourd'hui âgé de 46 ans. S'il a longtemps repoussé le moment de dire stop, Brady a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison dernière. Mais voilà qu'il pourrait bien revenir sur sa décision. En effet, à l'occasion du podcast Deep Cut , Tom Brady a ouvert la porte à un retour en NFL si une franchise venait à l'appeler : « Je n'y suis pas opposé ».



Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela arrive pour Tom Brady. En effet, en 2022, quelques semaines après avoir annoncé qu'il prenait sa retraite, il avait finalement décidé de continuer en NFL, expliquant alors : « Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra. Mais ce n'est pas maintenant. J'aime mes coéquipiers, et j'aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout cela possible. Je reviendrai pour ma 23e saison à Tampa. Une affaire inachevée ».

NFL - Super Bowl : Record à 123,4 millions https://t.co/FAK7bX3Ti2 pic.twitter.com/LXbqoFnEoM — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Zidane revient en équipe de France

Avant Tom Brady, d'autres sportifs légendaires ont aussi décidé de revenir à la compétition après avoir pourtant décider d'arrêter. Dans le football, ça a notamment été le cas de Zinedine Zidane, lui qui avait dit stop à l'équipe de France en 2004 à l'issue de l'Euro. Une retraite internationale qui n'aura alors duré qu'un peu plus d'un an puisqu'à l'été 2005, Zizou avait fait savoir son choix de retrouver les Bleus afin notamment de disputer la Coupe du monde 2006.

Les retraites à répétition de Michael Jordan

Véritable légende du basket et de la NBA, Michael Jordan avait lui aussi décidé d'arrêter sa carrière puis de reprendre quelques mois plus tard. En 1993, l'idole des Bulls n'avait plus la motivation et avait alors décidé d'arrêter pour se lancer un nouveau défi : le baseball. Mais voilà que cela n'aura pas durée très longtemps puisque dès 1995, MJ fait son grand retour sous la tunique de Chicago en NBA. En 1999, Jordan annonce une deuxième fois sa retraite sportive, mais là encore, l'histoire se répète et c'est en 2001 qu'il retrouvera les parquets de la NBA, cette fois en tant que joueur des Wizards de Washington. Et la liste est encore longue de ces sportifs et sportives qui sont sortis de la retraite pour reprendre la compétition. Tom Brady n'est pas le premier et ne devrait pas être le dernier...