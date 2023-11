WWE : Fin de parcours pour John Cena !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les nostalgiques vont pouvoir se régaler ce samedi soir dès 18h (heure française) avec le premier combat de John Cena en simple à la WWE depuis sept mois, du côté de l’Arabie saoudite à l’occasion du show "Crown Jewel". Désormais habituée aux plateaux de cinéma, la star mondiale du catch a profité de la grève des acteurs à Hollywood pour retrouver son premier amour. Un passage sur le ring qui touche à sa fin.

Surnommé le GOAT par la WWE, à savoir « Greatest Of All Time » ou « Le plus grand de tous les temps » en français, John Cena n’a pas volé son statut en devenant progressivement la tête de gondole de l’organisation reine dans le monde du catch depuis ses débuts en 2002, avec plus de 2200 combats certes scénarios mais bien physiques derrière lui. Mais ces dernières années, le natif du Massachusetts laisse de plus en plus sa casquette de catcheur de côté pour endosser les habits de comédien. Cena a su faire son chemin sur les plateaux de cinéma après avoir brillé sur les rings de catch, ce sport spectacle qui fait sensation à travers le monde, y compris dans notre pays qui pourrait accueillir prochainement le premier pay-per-view de la WWE de son histoire. La légende vivante de la WWE intervient désormais par intermittence, occupée par ses nouveaux projets avec notamment des rôles phares dans la saga Fast and Fuirons ou Suicide Squad. Des apparitions sporadiques qui se sont néanmoins multipliées ces dernières semaines après la grève à Hollywood.

John Cena va combattre dans l’antre de Cristiano Ronaldo

Après un bref passage pour participer à WrestleMania en avril dernier, le show annuel de référence dans la discipline que l’on compare au Super Bowl, John Cena est revenu en puissance à la WWE à la fin de l’été avec au moins une apparition chaque semaine depuis le début du mois de septembre, et des déplacements en Inde puis en Arabie saoudite ce samedi soir dans le cadre de l’évènement "Crown Jewel" au King Saud University Stadium à Riyad, où évolue l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Il y affrontera pour l’occasion Solo Sikoa, l’un des nouveaux visages de la WWE âgé de 30 ans. Un sacré défi pour celui qui a fêté ses 46 ans en avril et qui n’a plus foulé un ring dans un match officiel depuis le dernier WrestleMania. Au cours de ce retour entamé il y a deux mois, The Champ , comme on aime à l’appeler fort de son palmarès XXL, a disputé quatre combats non-télévisés de quelques minutes, et une rencontre par équipes le mois dernier lors du show "Fastlane". Le match contre Solo Sikoa ce samedi apparaît donc comme son premier grand rendez-vous, mais possiblement aussi le dernier.

Sa dernière apparition annoncée par la WWE

Et pour cause, "Crown Jewel" est le dernier show dans lequel John Cena est censé apparaître, la WWE ayant annoncé sa star pour une dizaine de dates au total jusqu’à ce 4 novembre. Les ambitions du 16 fois champion du monde sont grandes, lui qui n’a plus remporté la moindre victoire officielle depuis le 27 avril 2018, il y a cinq ans, à cause de son statut d’invité de marque l’empêchant de s’inscrire dans la durée. « Crown Jewel est très important pour moi parce que j'ai l'impression de risquer de perdre votre soutien et votre respect », lançait-il la semaine dernière dans le show Smackdown en direction du public. Si le résultat est bien prédéfini à l'avance, la performance et la qualité du match sont elles impossible à prévoir. Voilà tout l´enjeu pour John Cena : prouver à ceux qui le suivent depuis deux décennies qu'il est encore capable de vivre son rêve entre les cordes.

🙌🏼 La réponse de John Cena aux chants "You still got it" : « Et si je ne l’ai pas ? »🗣️ « #WWECrownJewel est très important pour moi parce que j'ai l'impression de risquer de perdre votre soutien et votre respect. »Très fort. Du Cena quoi. #SmackDown pic.twitter.com/ujuGqdcCxL — Bernard Colas (@BernardCls) October 28, 2023

La pige de John Cena sur les rings de la WWE se prolongera-t-elle une fois son combat terminé ce samedi soir ? La porte reste ouverte alors que les négociations entre le syndicat des acteurs et les grands studios américains se poursuivent après trois mois de grève, de quoi lui permettre de continuer son saut dans le passé le temps de quelques semaines ou bien de se retirer afin de souffler en attendant qu’un accord soit trouvé pour un retour à la normale à Hollywood, ce qui sonnera la fin de cette parenthèse catchesque. « J'ai été très clair sur le fait qu'on ne peut pas faire les deux (catcheur et acteur), à cause de l'assurance responsabilité civile , reconnaissait John Cena le mois dernier en conférence de presse. Si j'essayais de jongler avec les deux, ce serait égoïste, car je mettrais beaucoup de gens au chômage s'il m'arrivait quelque chose. »

Son avenir ne fait alors aucun doute une fois la grève achevée, ce qui n'est qu'une question de temps, John Cena étant de surcroit impliqué dans une production hollywoodienne. « J'ai arrêté le projet dans lequel je travaillais, je ne peux même pas parler de ce projet à cause de la grève, et nous sommes en plein dedans. Dès que je peux reprendre le travail, je le fais. Je ne contrôle rien de tout cela, je croise juste les doigts en espérant qu'ils trouveront une solution », disait-il le mois dernier, ajoutant avoir décidé d'enfiler à nouveau son mythique pantacourt en jean « pour aider » la WWE qu'il considère comme sa « famille ».

« La retraite ? Je sais que c’est pour bientôt »