Boxe : Surprise, Cristiano Ronaldo bientôt dans l’octogone ?

Alors qu’il vient de faire ses grands débuts en Arabie Saoudite en inscrivant un doublé, Cristiano Ronaldo profite de sa nouvelle vie pour côtoyer des stars. Le Portugais s’est affiché sur ses réseaux sociaux en compagnie de Francis Ngannou, champion du monde de MMA. Les deux hommes se sont même permis une photo mimant un combat…

Cristiano Ronaldo ne vit pas une saison facile. A 37 ans, l’attaquant portugais a vu Erik ten Hag débarquer à Manchester United l’été dernier, un changement d’entraîneur qui devait permettre aux Red Devils de retrouver les sommets. Pour le moment, le pari est réussi pour Manchester United. Mais Cristiano Ronaldo n’aura pas suivi le mouvement… Annoncé sur le départ l’été dernier, le quintuple Ballon d’Or est finalement resté, faute d’offre satisfaisante. En froid avec Ten Hag, Cristiano Ronaldo a fini par résilier son contrat cet hiver.

Débuts fracassants pour Ronaldo

Même s’il attendait encore un challenge en Europe, Cristiano Ronaldo a choisi de s’engager à Al-Nassr. Le club saoudien lui a offert un contrat légendaire qui devrait lui permettre de gagner pas moins de 200M€ sur deux ans et demi. Rien que ça… Alors qu’il a fait ses débuts contre le PSG dans un match amical riche en buts, Cristiano Ronaldo a déjà inscrit un doublé. Une première réussie… avant de se lancer dans un autre sport ?

Great talking with the 🐐 in Riyadh today. Very inspirational! @Cristiano pic.twitter.com/aaMXmc1GUB — Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 21, 2023

Après Khabib, Ngannou s’affiche avec CR7