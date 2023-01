JO 2024 : La vidéo bouillante de Paris Hilton

Cent ans après Paris 1924, la Ville Lumière accueillera à nouveau les Jeux Olympiques. Une belle vitrine pour la capitale française et l'hexagone. Cet événement est mondialement suivi, puisqu’il réunit l’intégralité des pays du globe. Et les médias commencent à surfer sur l’événement, au point de solliciter des stars parfois inattendues, telles que Paris Hilton.

Qui mieux que Paris Hilton pour lancer les JO de Paris 2024 ? Accompagnée d'un chien, un bichon frisé, la femme d’affaires américaine a dévoilé le logo d’une célèbre chaîne américaine : NBC .

Tout de rose vêtue (enfin, son bichon frisé), Paris Hilton a fait l’objet d’une petite campagne publicitaire autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sans doute choisie pour son prénom, en référence à la Ville Lumière, Paris Hilton a dévoilé le logo de NBC Olympics , chaîne américaine de NBC qui traite exclusivement des Jeux Olympiques. « Nous sommes impatients que Paris Hilton dévoile notre logo » peut-on lire sur le tweet de la chaîne.

La petite-fille du créateur des hôtels Hilton a dévoilé ce logo avec un humour qui la caractérise, en s'adressant à son petit bichon frisé « Paris France. Attendez, quoi ? Est-ce que changer de nom est déroutant ? Attendez, ils l’ont nommé par rapport à moi non ? Tu peux le croire qu’ils ont nommé la ville pour moi ? Les JO à Paris, c’est chaud. »

We are absolutely ✨SLIVING✨ for @ParisHilton's outtakes from our Paris 2024 logo reveal. 🇫🇷 pic.twitter.com/neUyXokq9F