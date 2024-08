Surf : Maxime Huscenot et Mafalda Lopes remportent le 43e Caraïbos Lacanau Pro

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Maxime Huscenot chez les hommes et Mafalda Lopes chez les femmes ont remporté le deuxième Qualifying Series WSL de la saison, à Lacanau en Gironde. Un couple français avait de son côté brillé en début de semaine en remportant le titre européen de surf tandem.

Le 43e Caraïbos Lacanau Pro de l’histoire a rendu son verdict ce dimanche. Mafalda Lopes et Maxime Huscenot ont remporté ce deuxième Qualifying Series européen de la saison. En finale, la surfeuse portugaise, Mafalda Lopes s’est imposée (10,76 - 9,34) contre la française Tessa Thyssen, déjà battue en finale l’an dernier par Nadia Erostarbe.

Chez les garçons, le français Maxime Huscenot est venu à bout de son compatriote Léo Paul Etienne, vainqueur l’an dernier, mais qui n’a pas réussi à conserver son titre (15.93 - 14.33). C’est la deuxième fois qu’Huscenot remporte le Caraïbos Lacanau Pro après son succès en 2015.

Un couple français champion d'Europe

Plus tôt dans la semaine, c’est le duo français composé de Sarah Burel et d’Eric Leroy qui avait brillé en surf tandem dans le cadre des championnats d’Europe de la discipline. Le tandem, sacrés 4 fois champion du monde a remporté son 13e titre continental dans la journée de mardi.

ONG et Skate à l'honneur

Tout au long de la semaine, le Caraïbos Lacanau Pro a mis en avant différentes ONG. Vendredi, c’est l’association See Surf qui a fait découvrir la pratique du surf à tous avec une journée de démonstration et de sensibilisation à la découverte du surf pour les personnes en situation de handicap visuel. Tout au long de la semaine, des démonstrations et initiations de skate ont été proposées. A noter la présence de Joseph Garbaccio, qui représentait la France à Paris, lors des derniers Jeux Olympiques.