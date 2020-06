Omnisport

Omnisport : Cette nouvelle annonce de taille sur les Jeux de Tokyo !

Publié le 13 juin 2020 à 10h35 par A.D.

Programmés initialement cet été, les Jeux Olympiques ont été reportés un an plus tard. Yuriko Koike, gouverneure de Tokyo, a expliqué qu'elle ferait tout son possible pour que les JO aient lieu, et ce, dans les meilleures conditions possibles.

Pour freiner la propagation du coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause pendant de longues semaines. Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo étaient censés se tenir cet été, le CIO a finalement décidé de les repousser d'une année. Lors d'un entretien accordé à l' AFP , Yuriko Koike a annoncé la couleur pour les prochains JO. Comme la gouverneure de Tokyo l'a affirmé, elle compte tout mettre en oeuvre pour que les Jeux Olympiques aient bien lieu à l'été 2021.

«Je me mobiliserai à 120% pour que les Jeux aient lieu»