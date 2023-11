MMA : Mbappé, Eto’o, Booba… Cédric Doumbè en rajoute une couche avant son prochain combat

Florian Barré

« Je vais l’abattre ». Voilà les mots utilisés par Cédric Doumbè à l’encontre de Baysangur Chamsoudinov, dit Baki. Ce dimanche, les deux hommes se sont échangés des tweets piquants et ont convenu d’un combat pour les départager. Rien d’officiel pour l’heure mais Doumbè a demandé au PFL, ligue américaine de MMA, de bien vouloir l’organiser. Depuis, l’athlète franco-camerounais s’est exprimé pour L’Équipe et a enfoncé le clou.

Lundi, L’Équipe a publié une vidéo de deux minutes, réalisée en marge d’un entretien avec Doumbè, dans laquelle le combattant franco-camerounais de 31 ans provoque Baki, son futur adversaire. Après avoir terrassé Jordan Zebo en neuf secondes il y a quelques semaines, Doumbè est prêt à retourner dans l’arène. « Les aigles ne volent pas avec les pigeons », prévient-il, en référence à une chanson du rappeur Booba. Ce dernier fait déjà monter la sauce et précise qu’il en a assez de voir son nom lié à celui de Baysangur Chamsoudinov.

MMA : Cédric Doumbè annonce son prochain combat sur les réseaux sociaux https://t.co/ZaBpcET0eg pic.twitter.com/SqTAlf0iig — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

« L’être humain ne veut pas comprendre »

« C’est un peu un ras-le-bol. C’est-à-dire que j’entends souvent mon nom qui est associé à Baki et en fait, comme disait Samuel Eto’o: ‘C’est un petit jeune qui n’a même pas encore commencé à jouer’. Il se permet de citer mon nom avec son nom, mais c’est n’importe quoi. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Je vous ai prévenu avec Jordan (Zebo), poursuit Doumbè. Et encore, 9 secondes le temps que l'arbitre vienne et qu'il me pousse, sinon c'est 7 secondes. Très méchant. Là, vous réitérez. L’être humain ne veut pas comprendre... »

Doumbè cite Mbappé