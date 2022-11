MMA

MMA : D’alcoolique à champion UFC, l’incroyable histoire d’Alex Pereira

Publié le 15 novembre 2022 à 12h40

La rédaction

Samedi, dans le mythique Madison Square Garden de New York, Alex Pereira est devenu champion du monde des poids moyens en s’imposant par TKO face à son plus grand rival et champion incontesté de la catégorie, Israël Adesanya. De son enfance dans les favelas en passant par sa rivalité avec le Nigérian jusqu’à son titre, portrait d’un champion pas comme les autres.

La vie d’Alex Pereira pourrait être un scénario de film hollywoodien, mais c’est loin des paillettes californiennes que le Brésilien se forge. Il grandit dans la misère des favelas de Sao Paulo et décide à l’âge de 12 ans de quitter l’école pour travailler et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Sa vie est dure et il travaille dans la réparation de pneus, un métier épuisant pour un enfant qui trouve alors comme seul réconfort l’alcool. Adolescent, Alex Pereira est déjà alcoolique et se retrouve régulièrement mêlée dans des bagarres de rue, où il excelle, ce qui le pousse à s’essayer au Kick-boxing à 21 ans.

Du Kick-boxing au MMA

Comme beaucoup de combattants, Alex Pereira se spécialise dans une discipline avant d’effectuer une transition vers le MMA, sport de combat le plus populaire de ces dernières années. Au Kick-boxing, le Brésilien se construit immédiatement une réputation et terrorise le circuit amateur par ses 25 victoires, dont 25 KO contre seulement 3 défaites. C’est à cette même période qu’il est surnommé « Po atan » (mains de pierre) en référence à sa puissance de frappe et son appartenance à des tribus amérindiennes ancestrales.



Débarrassé non sans difficulté de son alcoolisme, Alex Pereira enchaîne les victoires dans les meilleures organisations mondiales de Kick Boxing notamment au Glory, la plus prestigieuse. Mais avant ça, « Po atan » réalise la prouesse de battre à deux reprises son plus grand rival et autre terreur du circuit, Israel Adenasya. D’abord par décision puis par KO, le premier infligé au Nigérian depuis le début de sa carrière. Une performance exceptionnelle du Brésilien qui transite définitivement vers le MMA en 2020, voyant son rival de toujours écraser la concurrence dans cette discipline.

Alex Pereira before starting 5th round with Israel Adesanya at UFC 281 pic.twitter.com/hmcQWVuvpQ — Real Press MMA (@RealPressMMA) November 14, 2022

Pereira – Adesanya, acte III

Nul doute que la transition vers le MMA d’Alex Pereira a été motivée par la domination d’Israel Adesanya dans les catégories des poids moyens à l’UFC. L’unique objectif de « Po atan » est de détruire une troisième fois son rival et de s’emparer de sa ceinture de champion du monde. Mais beaucoup d’observateurs doutent de la capacité du Brésilien à battre le champion en MMA, discipline plus complète que le pieds-poings et où Adesanya a déjà défendu son titre à 5 reprises.



Pour son quatrième combat à l’UFC après des débuts fulgurants, Pereira affronte Adesanya en main event de l’UFC 281avec l’opportunité de devenir champion du monde. Une ascension expresse permise par une rivalité unique qui cultive l’impatience des fans et « l’Entertainment » si chère aux Américains. Samedi, « Po atan » a de nouveau fait parler ses qualités de kickboxeur en s’imposant par TKO lors de la cinquième et dernière reprise.



Désormais, le plus dur commence pour Alex Pereira qui devra défendre son titre face aux meilleurs combattants de la catégorie. Et les prétendants sont nombreux, notamment un certain Khamzat Chimaev, terreur de la discipline qui a twitté qu’il « finirai » Pereira en un round.