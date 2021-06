Omnisport

« La Maison des Champions », le manifeste coup de cœur de Century 21 !

Publié le 12 juin 2021 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 15h28

A l’initiative de Century 21, un manifeste porte haut et fort la volonté de voir les athlètes et talents du sport français soutenu dans leur quête de performance et de médailles. A l’horizon de Paris 2024, cette opération pleine de sens est un vibrant appel à la mobilisation des entreprises. Elle porte un nom : « La Maison des Champions ».

Après l’euphorie de la candidature retenue de Paris 2024 pour l’organisation des Jeux Olympiques, l’heure est à la mobilisation. Depuis ce samedi, un manifeste coup de cœur vient en effet réveiller les consciences face au défi qui fait partie intégrante de ces JO. La construction du sport français de demain par l’accompagnement de ses talents. Voilà pourquoi Century 21 a souhaité créer « La Maison des Champions ». Un mouvement d’ampleur pour appeler les entreprises françaises à soutenir, et accompagner, les sportifs qui feront briller le drapeau tricolore dans les années à venir.

Deux parrains d’exception !

Avec la naissance de « La Maison des Champions », Century 21 va accompagner 8 sportifs français et leur permettre de bâtir une carrière, et bien plus encore :



« Parce qu’à l’été 2024, Paris accueillera plus de 200 pays à l’occasion du plus prestigieux des évènements sportifs,



Parce que les athlètes qui nous feront vibrer demain ont besoin de notre soutien aujourd’hui pour mieux se préparer et pouvoir briller,



Century 21 s’engage et crée la Maison des Champions.



Sous l’égide de deux parrains d’exception, Marie-José́ Pérec et Yannick Agnel, 8 sportifs seront accompagnés pour donner le meilleur d’eux-mêmes, dans le cadre du pacte de performance, dispositif de la fondation du sport français.



Parce que c’est « un peu » pour nous, mais tellement pour eux,



Nous invitons les entreprises à s’engager en tant que mécènes auprès des sportifs français et à nous rejoindre.



Ensemble, donnons aux athlètes tricolores l’élan qui les conduira sur les podiums »