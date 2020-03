Judo

Une nouvelle étape importante pour le PSG Judo

Publié le 6 mars 2020 à 20h56 par La rédaction mis à jour le 6 mars 2020 à 22h04

Le PSG Judo vient d'officialiser son partenariat avec Ivry-sur-Seine. Une étape importante pour le développement des deux structures et l'avenir du judo français.