Omnisport

Judo : Teddy Riner se livre sur le report des Jeux Olympiques !

Publié le 24 mars 2020 à 19h35 par T.M.

C’est officiel, les Jeux Olympiques ont été reportés. Une nouvelle commentée par Teddy Riner.

Le monde du sport est actuellement paralysé à cause de l’épidémie de Coronavirus. Alors que les compétitions ne cessent d’être reportées, le flou entourait encore l’organisation des Jeux Olympiques à Tokyo, initialement prévus cet été. Finalement, la nouvelle est tombée ce mardi, les JO ne se dérouleront pas cet été. Pour Teddy Riner, il faudra donc attendre un an de plus pour espérer gagner une nouvelle médaille d’or. Mais pour le judoka, la priorité est ailleurs.

« La priorité est de rester en vie »

« Ma réaction à l’annonce du report des JO ? J’avais envie de ne pas y croire (rire). Je m’étais préparé pour cet été mais la priorité, aujourd’hui, ne sont pas le sportif et les Jeux olympiques. La priorité est de rester en vie et d’éradiquer ce virus qui est mortel pour l’humanité. Donc un an, oui, cela peut paraitre long mais cela va passer vite. Sortons déjà de cette situation et quand j’aurais l’occasion de pouvoir remettre les bouchées doubles, je le ferais. Je préfère être encore en vie pour mes enfants que de la risquer et de ne plus être là pour eux », a confié Teddy Riner, rapporté par Sport 24.