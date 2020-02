Judo

Judo : La nouvelle annonce de Teddy Riner pour les JO de Tokyo !

Publié le 16 février 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interviewé sur sa récente défaite lors du Grand Prix de Paris, Teddy Riner explique garder quelques secrets pour mieux les utiliser aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Il aura donc fallu attendre presque 10 ans pour assister à la première défaite de Teddy Riner. Battu par Kokoro Kageura dimanche dernier, lors du Grand Prix de Paris, le Français a vécu un premier revers depuis septembre 2010. Mais la star de la catégorie des plus de 100kg a un objectif en tête : les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet au 9 août 2020). Le doublé médaillé d'or (Londres, Rio) évoque à nouveau l'olympiade nippone sur le site officiel du PSG, son club.

« Je cache beaucoup de choses pour pouvoir les utiliser aux Jeux olympiques, parce que c’est le Graal »