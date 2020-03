Omnisport

Judo : Riner avait un autre plan pour les Jeux Olympiques !

Publié le 25 mars 2020 à 11h35 par La rédaction

Le monde du sport a appris le report des Jeux olympiques ce mardi après-midi. Une décision que comprend Teddy Riner, mais il aurait préféré d'autres dates.

Le CIO a décidé de décaler les Jeux Olympiques de Tokyo d'un an. L’événement aura donc lieu aux mêmes dates en 2021. Cette décision a été plutôt bien accueillie dans le monde du sport, qui comprend que la lutte contre le coronavirus passe avant tout. Teddy Riner, lui, approuve le report mais il aurait souhaité que d'autres dates soient choisies pour le déroulement des compétitions.

«J'aurais préféré que ça soit à l'automne »