Judo

JO Paris 2024 : L'incroyable annonce de Teddy Riner

Publié le 20 septembre 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il a été contraint de déclarer forfait pour les championnats du monde de judo, prévus du 6 au 13 octobre prochain, Teddy Riner sent que la fin de sa carrière se rapproche. S’il avoue que son corps le pousse à arrêter, il a tout de même les Jeux olympique 2024 de Paris en ligne de mire.

Teddy Riner ne veut prendre aucun risque. Alors que les championnats du monde de judo auront lieu du 6 au 13 octobre prochain, il a été contraint de déclarer forfait, en raison d’une blessure à la cheville. Comme il l’a confié sur les réseaux sociaux, Teddy Riner veut se préserver et ne pas risquer d’aggraver sa blessure. L’objectif ultime du décuple champion du monde reste les Jeux olympiques de 2024, qui se tiendront à Paris.

À deux ans des Jeux Olympiques je ne peux prendre aucun risque. Rendez-vous est pris pour les prochains Championnats du Monde en mai prochain au Qatar 💪🏾💪🏾 — Teddy Riner (@teddyriner) September 19, 2022

Objectif Paris 2024

« S’il faut que je monte sur les tapis en 2024 avec une jambe cassée, je le ferai », a-t-il confié lors d’une conférence de presse organisée ce mardi, rapporte France Info . « Un peu déçu de ne pas pouvoir aller à ces Mondiaux. On avait fait ce qu’il fallait en termes de soins. Mais au vu de la blessure et de l’opération que j’ai pu éviter, je suis quand même content . »

« Mon corps dit déjà stop »