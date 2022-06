Judo

Mercato - Officiel : Le PSG fait une annonce pour Teddy Riner !

Publié le 20 juin 2022 à 20h35 par Amadou Diawara

Engagé initialement avec le PSG jusqu'au 31 aout 2022, Teddy Riner vient de prolonger son contrat. Comme l'a annoncé le club de la capitale, le triple médaillé d'or olympique a étendu son bail de deux saisons. Une très bonne nouvelle pour Teddy Riner et le PSG avant les JO de 2024 à Paris.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 31 aout 2022, Teddy Riner a paraphé ce lundi un nouveau bail. Désireux de disputer les Jeux Olympiques 2024 à Paris, le triple médaillé d'or olympique a décidé de s'inscrire encore un peu plus sur la durée avec le club parisien. Comme l'a annoncé le PSG, Teddy Riner a rempilé pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 aout 2024. « Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la prolongation du contrat de Teddy Riner pour deux saisons supplémentaires. Le triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques, qui évolue dans la catégorie des plus de 100 kg, est désormais lié au club jusqu’au 31 août 2024. (...) En 2017, le Paris Saint-Germain Judo renaît et Teddy Riner en devient le leader, comme l’ont été d’autres champions olympiques comme David Douillet et Djamel Bouras dans les années 1990. En mai dernier, le judoka le plus titré de tous les temps et ses coéquipiers du club décrochent un doublé historique : champion de France de 1ère Division par équipes chez les filles et chez les garçons », peut-on lire sur le site officiel du PSG.

#Teddy2024 ✍️🔴🔵 pic.twitter.com/lQtkf8QOoI — PSG Judo (@PSG_Judo) June 20, 2022

«Je suis très heureux de continuer l’aventure avec mon club de cœur»

Après la signature de Teddy Riner, Djamel Bouras - Président de la section Judo du PSG - s'est totalement enflammé. « C’est une grande fierté de compter Teddy Riner à nos côtés pour deux années de plus. Il sera un atout indéniable dans les compétitions nationales et continentales auxquelles nous allons participer. Son palmarès exceptionnel, sa longévité et sa personnalité en font également une référence pour les jeunes qui poursuivent leur développement au sein de notre section. Teddy est un enfant du Club, qui est devenu le plus grand champion de l’histoire de notre sport. Nous serons avec lui pour les prochains grands défis de sa carrière » , s'est réjoui Djamel Bouras, avant que Teddy Riner, lui-même, ne lâche quelques mots.

«Je suis persuadé que nous irons encore chercher de nombreux trophées... ici, c’est Paris»