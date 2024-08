JO 2028 - Judo : PSG, Antoine Dupont... Elle justifie son incroyable pari

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Médaillé de bronze en individuel et en or par équipes avec la France, Amandine Buchard a brillé lors des Jeux Olympiques 2024 sur le tatami. Ayant désormais la tête tournée vers Los Angeles et la prochaine Olympiade, la Française s'est lancée dans un incroyable projet. Pour imiter Antoine Dupont, Amandine Buchard va quitter le PSG Judo et s'est expliquée sur ce sujet.

Les Jeux Olympiques 2024 de Paris à peine terminés, les yeux sont déjà rivés vers Los Angeles où se dérouleront les prochains Jeux Olympiques, en 2028. Médaillée notamment de bronze en judo à domicile, la Française Amandine Buchard s'est d'ailleurs lancée un pari fou pour cette échéance. En plus de vouloir être présente sur le tatami et combattre en judo, elle veut imiter Antoine Dupont et ambitionne d'intégrer l'équipe de France de rugby à 7. Un projet colossal qui l'oblige d'ailleurs de quitter son club actuel, le PSG Judo où évolue un certain Teddy Riner.

« J'ai ce double projet pour Los Angeles 2028 judo et rugby à 7 »

Pour Le Figaro, Amandine Buchard s'est confié sur projet XXL pour Los Angeles 2028. La judokate française a alors lâché : « J'ai ce double projet pour Los Angeles 2028 judo et rugby à 7. Sur ces six derniers mois, c'est ce qui m'a un peu sauvé mon olympiade que de me mettre au rugby. Je n'avais que le judo et je n'arrivais pas à m'évader, à me sentir bien. Et pui j'ai trouvé un nouveau monde au rugby, avec des gens qui ne me voyaient pas comme Amandine Buchard la médaillée olympique au judo mais juste comme une collègue d'équipe. Cela m'a fait énormément de bien. Cela m'a permis d'être épanouie et heureuse. Donc je veux allier les deux ».

« Quand je m'engage quelque part, j'y vais toujours à fond »

« J'y vais avec de réelles ambitions ? Oui. Quand je m'engage quelque part, j'y vais toujours à fond. Je veux toujours performer et être la meilleure. Après, bien sûr, la notion de plaisir est primordiale mais je veux tout faire pour intégrer l'équipe de France à 7 et/ou à 15. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais si je dois faire des choix, je prioriserai toujours le judo car c'est ce qui me permet de remplir mon frigo, de vivre et d'entretenir ma relation avec ma famille du judo », a poursuivi Amandine Buchard. A voir si son pari sera réussi en 2028.