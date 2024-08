JO Paris 2024 - Judo : L'improbable annonce de Riner sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de Léon Marchand, Teddy Riner a été l'un des héros français de ces Jeux Olympiques de Paris. Le judoka a vécu comme dans un rêve durant l'intégralité de l’événement.Sauf retournement de situation, il devrait être de la partie à Los Angeles dans quatre ans. Avant de se lancer en politique ? Le tricolore ne se ferme aucune porte.

Teddy Riner a été omniprésent durant ces Jeux Olympiques de Paris. Dernier relayeur de la flamme olympique en compagnie de Marie-José Pérec, le Français a remporté sa troisième médaille d’or en individuel, avant de conserver son titre dans la compétition par équipes. Par la suite, Riner a promené sa grande carcasse dans plusieurs sites olympiques, notamment au Parc des Princes pour apporter son soutien à Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France de football.

JO Paris 2024 - Judo : Victime de Teddy Riner, il lui lance un énorme défi https://t.co/9nG2LJlE4r — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Riner sur un petit nuage

Invité du JT de TF1, Riner est revenu sur cette incroyable quinzaine qui touche à sa fin. A Paris, le Guadeloupéen a vécu un rêve. « On sent quelque chose, un engouement. Ça fait plaisir. Ces Jeux Olympiques sont extraordinaires. J’étais sur mon nuage. j’ai vécu quelque chose de grandiose. De le faire au pays, la façon dont ils m’ont acclamé, ça fait du bien. On réalise pleinement ce que l’on a fait. On a réussi quelque chose de magnifique et le peuple le ressent. C’est une France qui performe, qui est grande. Le sport est la chose qui rassemble tout le monde. Le temps d’un instant, on célèbre tous ensemble. Les supporters ont été heureux, ils ont agonisé de plaisir. Il n’y a pas de mot. Ces JO ont fait du bien à tout le monde » a confié le judoka ce samedi.

Une carrière en politique pour Riner ?

La suite ? Riner a déjà fait savoir qu’il irait à Los Angeles dans quatre ans avant d’enlever définitivement son kimono. Ensuite, le Français ne fermera aucune porte. Une carrière en politique n’est pas impossible selon lui. « Je ne dis jamais non à rien. Si un jour je me lance en politique, je travaillerais, je ferais mes classes. Si je rentre en politique, c’est pour être l’un des meilleurs » a-t-il lâché.