Handball : Karabatic annonce la couleur pour les JO 2024 !

Publié le 2 novembre 2021 à 19h35 par T.M.

Malgré ses 37 ans, Nikola Karabatic ne prévoit pas d’arrêter de sitôt, que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France. Au point d’envisager une participation aux JO 2024 à Paris ?

Le temps passe et malgré des récentes blessures, Nikola Karabatic ne pas prêt de raccrocher. Star du handball français, il vient d’ailleurs de prolonger avec le PSG jusqu’en 2023. La belle histoire va donc se poursuivre un certain temps encore et il en est de même avec l’équipe de France. Sacré champion olympique avec les Bleus à Tokyo, Karabatic n’a pas voulu arrêter après cette nouvelle médaille d’or.

« Dans le sport de haut niveau, un an ou deux ans, c'est très long »