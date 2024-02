Golf : Une Ligue des Champions en projet sur le circuit ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cœur d'une bataille à distance avec le LIV Golf, le PGA Tour tente de trouver des solutions pour contenir les assauts de l'Arabie saoudite. En effet, cette nouvelle ligue dissidente a attiré beaucoup de joueurs dans ses filets grâce à des propositions très alléchantes. Les solutions doivent donc être trouvées pour convenir à tout le monde et l'hypothèse du moment est celle de Rory McIlroy, l'un des joueurs les plus célèbres dans l'histoire récente.

A quoi ressemblera le circuit professionnel dans les prochains mois ou prochaines années ? C'est un peu la question qui taraude le monde du golf depuis l'année dernière. En effet, avec la création du LIV Golf, le PGA Tour doit trouver une solution pour fusionner afin de rétablir une certaine cohésion. A l'heure actuelle, les joueurs sont séparés en deux circuits et bientôt, le classement officiel ne voudra plus dire grand chose.

Un circuit façon Ligue des Champions

Grand joueur du circuit de ces dernières années, Rory McIlroy s'exprime souvent dans les médias puisqu'il est en plus présent au conseil du PGA Tour, lui qui en était même le boss. Le Nord-Irlandais a partagé récemment sa dernière théorie. « Nous devrions essayer de créer un circuit réservé aux 80 meilleurs joueurs du monde. Je pense que tout converge vers une décision autour de ce format. A mon avis, cela pourrait ressembler à une sorte de ligue des Champions comme dans le football. Les meilleurs de tous les autres circuits alimenteraient cette ligue, avec un système de qualification. L’idéal serait, comme dans le foot, d’avoir un circuit phare qui réunirait chaque année les plus forts de chaque circuit ‘secondaire’ » propose-t-il.

Une nouvelle ligue internationale

Depuis toujours, le golf est divisé entre plusieurs circuits dont le PGA Tour en Amérique du Nord surtout ou le DP World Tour pour l'Europe par exemple. Avec cette proposition, Rory McIlroy propose donc la création d'un circuit encore différent pour réunir ceux qui sont partis sur le LIV Golf et ceux qui sont restés. Une manœuvre bien difficile maintenant qu'on ne peut plus se mesurer les uns aux autres. « Les USA constituent le plus gros marché du golf dans le monde et il faut tenir compte de cela. Mais il n’y a aucune raison que dans d’autres parties du monde, on ne puisse pas réunir sur un tournoi les tout meilleurs joueurs du monde. Je pense que cela bénéficierait à l’ensemble du marché du golf, aux sponsors, aux médias…» explique-t-il dans des propos rapportés par Golf Planète .

Une fusion, plan trop optimiste ?

L'été dernier, le PGA Tour annonçait sa volonté de faire alliance avec le LIV Golf dans le cadre d'une fusion pour permettre à tous les joueurs de pouvoir continuer à jouer ensemble. Aujourd'hui, le classement mondial ne fait plus vraiment sens puisque ceux qui sont partis sur le LIV n'ont plus le droit de disputer un tournoi du circuit nord-américain. Les discussions entre les dirigeants américains et l'Arabie saoudite n'ont pour l'instant pas permis de trouver un terrain d'entente.