Golf : Les Français en grande forme, vers des records de gains en 2024 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison exceptionnel sur le PGA Tour, devenant le premier Français à s'imposer sur ce grand circuit, Matthieu Pavon a inspiré du monde dans l'Hexagone. Les Bleus multiplient les victoires aux échelons inférieurs et cette fois c'est David Ravetto qui a choisi de descendre d'un cran sur le circuit européen pour remporter le Dimension Data Pro-AM, tournoi sud-africain. Et forcément, les victoires comme celles-ci entraînent des gains importants au fur et à mesure.

Le golf français connaît peut-être les plus belles heures de son existence depuis quelques semaines. Après les succès incroyables de Matthieu Pavon, s'offrant de grandes possibilités tant sur le plan sportif que sur le plan financier, la razzia continue. Aymeric Laussot avait déjà connu le succès en Europe et cette fois, David Ravetto a élevé le curseur.

Première victoire professionnelle

Au-delà du top 500 mondial et âgé de 26 ans, David Ravetto a ouvert son compteur la semaine dernière en s'offrant son premier titre professionnel sur le deuxième échelon du circuit comptant pour le Tour européen. Habitué au DP World Tour, le Français a choisi de descendre d'un cran et faire le voyage jusqu'en Afrique du Sud. En pleine maîtrise, il faisait partie des favoris de la compétition et s'est imposé avec deux coups d'avance sur l'Anglais Hutsby. Dans son élan, il a d'ailleurs inspiré d'autres Tricolores qui ont aussi bien figuré dans ce tournoi, même si certains ont fini par craquer dans le dernier tour.

Golf : Un nom bien connu du sport prêt à faire fortune sur le circuit ? https://t.co/XMlQj9JiYh pic.twitter.com/L61ksF8nsC — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Les gains s'accumulent

En 2023, les meilleurs Français dépassaient la barre des 2 millions de gains sur une saison entière. Avec les succès qui n'arrêtent pas en ce moment, ils pourraient bien être plusieurs à s'illustrer. Avec cette victoire, David Ravetto a gagné un tournoi d'une dotation globale de près de 400 000 euros. Evidemment, ce n'est en rien comparable avec le plus haut niveau professionnel mais pour un joueur classé au-delà de la 500ème place mondiale, ce pactole représente beaucoup.

Le golf, un sport très généreux