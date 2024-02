Biathlon : Julia Simon reine des Mondiaux, les Bleus brillent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, la dernière journée des Championnats du monde de biathlon à Nove Mesto en République tchèque s'est conclue par une victoire des deux nations fortes de ce sport : la France et la Norvège. Les Bleus ont donc terminé cette compétition en tête du classement des médailles, un exploit aussi historique puisqu'avec 13 breloques, il s'agit tout simplement d'un record pour cette grande nation du biathlon. Julia Simon, avec 4 titres, est la grande dame des Mondiaux.

C'est la fin de l'édition 2024 des Championnats du monde de biathlon et la France a tenu tête à la Norvège en devenant la meilleure nation. Avec 6 titres contre 4, les Bleus battent leur record de 2016 et ont fait le plein de médailles avant une fin de saison qui s'annonce passionnante du côté féminin. Tenante du gros globe de cristal, qui symbolise la victoire au classement général, Julia Simon a atteint son pic de forme à Nove Mesto.

Dernière journée de médailles

Traditionnellement, c'est la mass start, épreuve spectaculaire en confrontation directe, qui clôturait les Mondiaux. Les 30 meilleurs biathlètes du moment étaient donc réunis et à ce jeu-là, c'est Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique de l'exercice, qui a mené la vie dure à ses adversaires en profitant de l'accélération tricolore dès le premier tour. A 20 sur 20, la Française était intouchable dimanche. L'Italienne Vittozzi, titrée sur l'individuel et Lou Jeanmonnot ont complété le podium devant une Julia Simon un peu touchée physiquement. Il n'y a pas photo : les 4 femmes des Mondiaux étaient les 4 premières de cette course. La course masculine, elle, a vu une nouvelle victoire de Johannes Boe, immense favori et une surprise ensuite ! Le Letton Rastorgujevs s'est invité à la deuxième place devant un excellent Quentin Fillon Maillet, bien inspiré par la course des filles. Il s'agit du seul podium individuel pour un biathlète français cette saison.

13 médailles, nouveau record

Avec 11 médailles en 2016 lors des Mondiaux d'Oslo, la France établit un nouveau record avec un total de 13 après la dernière journée. Il s'agit donc d'une édition historique pour les Bleus qui ont remporté 6 des 12 épreuves au programme. C'est surtout un joli coup réussi face à la Norvège qui n'a pas réussi à gagner le moindre relais cette année, un échec qui en dit long. Johannes Boe, l'ogre, a pourtant réussi des Mondiaux de haut vol en remportant trois titres individuels et en terminant deuxième du sprint mais cela n'a pas suffi.

Julia Simon vers un doublé ?

Grande dame de ces Mondiaux 2024, Julia Simon s'avance donc comme la favorite pour la dernière partie de la saison. Ingrid Landmark Tandrevold, actuellement en tête de la Coupe du monde, est totalement passée à côté des Championnats du monde et elle aura bien du mal à résister aux assauts de celles qui la suivent de près. Pendant les Mondiaux, les points n'ont pas été comptabilisés mais Justine Braisaz-Bouchet est deuxième à 30 points, Lisa Vittozzi troisième à 48 points et Julia Simon ne pointe qu'à 57 points. Au vu de la dynamique actuelle, cette dernière pourrait combler son retard pour gagner le globe de cristal pour la deuxième année consécutive.