Quatre hommes sont suspectés d’avoir un lien avec le décès tragique de Kelvin Kiptum

Florian Barré

Le monde du sport, et plus précisément de la course à pied, pleure la disparition de Kelvin Kiptum depuis dimanche. Victime d’un accident de la route avec son entraîneur Gervais Hakizimana, le recordman du monde du marathon a reçu la visite de quatre hommes avant son décès. Ces derniers ont été arrêtés puis interrogés par les autorités kenyanes pour évaluer les circonstances encore floues de la situation.

Des arrestations ont été effectuées suite à des affirmations selon lesquelles quatre inconnus seraient venus chercher le détenteur du record du marathon Kelvin Kiptum à son domicile quelques jours avant son accident de voiture mortel. La police kenyane a confirmé que quatre hommes anonymes avaient été arrêtés après que le père de Kiptum, Samson Cheruiyot, ait demandé une enquête officielle sur une visite qui, selon lui, avait eu lieu avant la tragédie de dimanche.

MMA - UFC : Saint-Denis donne son pronostic avant de combattre Poirier https://t.co/apmxq8eXgY pic.twitter.com/zcgEknUixQ — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Que s’est-il réellement passé ?

Kipyegon Lagat, l’avocat représentant les quatre hommes en question, a déclaré que leur « conscience était claire », mais a confirmé au Times qu'ils représentaient une entreprise chinoise impliquée dans un différend contractuel avec Kiptum. Ces derniers ont révélé que le champion marathonien avait auparavant décliné l'offre, ce qui les a incités à adopter une approche plus affirmée en lui rendant visite chez lui pour tenter de le convaincre. « Mes clients étaient présents chez la famille de Kiptum pour une bonne cause. Ils ont été accueillis et reçus par le père du défunt, la mère et la veuve. On leur a même donné à manger. Ils y sont restés près de trois heures. La réunion a été réussie. » a ajouté Lagat.

Un son de cloche bien différent du côté du père de Kelvin Kiptum