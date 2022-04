Omnisport

Boxe : Vladimir Klitschko lance un énorme défi à Tyson Fury !

Publié le 27 avril 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Si Tyson Fury a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière suite à son dernier combat, Vladimir Klitschko lui a lancé un défi.

Reverra-t-on Tyson Fury sur un ring de boxe ? Vainqueur de son combat face à Dillian Whyte, le Gypsy King a confirmé qu’il prenait sa retraite suite à cette victoire. Pour autant, la carrière du champion du monde WBC pourrait ne pas être terminé. S’il est notamment question d’un combat avec Francis Ngannou, Tyson Fury a vu Vladimir Klitschko (46 ans), qui défend actuellement l’Ukraine, évoquer la possibilité de le combattre et ainsi battre le record de George Foreman du plus vieux champion du monde, qui avait alors 45 ans.

« Peut-être que j'aurais le rêve de battre le record de Foreman »