Boxe : La femme de Tyson Fury annonce déjà un retour !

Publié le 25 avril 2022 à 14h35 par Axel Cornic

Paris Fury, compagne du boxeur Tyson Fury, a expliqué qu’il y a une chance pour que son mari fasse son retour sur les rings.

Raccrocher au sommet, beaucoup veulent le faire, mais seulement quelques-uns y arrivent. Samedi soir, après une défense du titre de Champion du monde WBC face à Dilian Whyte dans un Wembley plein à craquer, Tyson Fury l’a fait en annonçant sa retraite. « Je pense que c’est le rideau de fin pour le Gypsy King » a expliqué le boxeur de 33 ans, au micro des médias présents sur place. « J’ai promis à ma femme Paris qu’après le troisième combat contre (Deontay) Wilder, j’arrêtais, et je le pensais. Mais on m’a offert l’opportunité de combattre à la maison à Wembley et je devais au public anglais un combat à Wembley. Maintenant, c’est fait. Et quelle manière de partir ! ». Il faut dire qu’au cours d’une carrière mouvementé, Fury a réussi à conquérir chacun des titres de la catégorie poids lourds, avec notamment un combat face à Wladimir Klitschko en novembre 2015 considéré comme l’un des plus grands de l’histoire.

« Si Tyson continue, ça sera juste pour une raison et je pense que c'est le combat pour l'unification »