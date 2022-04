Omnisport

Boxe : Le clan Fury confirme sa retraite !

Publié le 24 avril 2022 à 11h35 par Axel Cornic

Frank Warren, co-promoteur de Tyson Fury, a expliqué que le boxeur de 33 ans devrait bien mettre un terme à sa carrière.

A-t-on assisté au dernier combat de Tyson Fury ? Comme il l’annonce depuis plusieurs semaines, le boxeur de 33 ans devrait raccrocher après sa victoire sur Dillian Whyte ce samedi. Dès la fin de ce combat, il a d’ailleurs confirmé sa volonté de mettre un terme à sa carrière, écartant dons l’option d’un combat pour la réunification des titres poids lourd face à Oleksandr Usyk ou Anthony Joshua. « Je pense que c’est le rideau de fin pour le Gypsy King » a expliqué le Champion du monde WBC. « J’ai promis à ma femme Paris qu’après le troisième combat contre (Deontay) Wilder, j’arrêtais, et je le pensais. Mais on m’a offert l’opportunité de combattre à la maison à Wembley et je devais au public anglais un combat à Wembley. Maintenant, c’est fait. Et quelle manière de partir ! ».

« Si c'est son dernier combat, c'est son choix »