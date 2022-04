Omnisport

NFL : Tom Brady justifie son incroyable décision pour son avenir !

Publié le 19 avril 2022 à 17h35 par T.M.

Quelques semaines après avoir annoncé sa retraite, Tom Brady est finalement revenu sur sa décision. Alors que le quaterback des Buccaneers sera encore là la saison prochaine, il s’est expliqué.

Suite à la défaite des Buccaneers contre les Rams en playoffs de la NFL, des questions s’étaient posées sur l’avenir de Tom Brady. Cela avait d’ailleurs fini par se confirmer puisque le légendaire quaterback de 44 ans avait annoncé sa retraite quelques jours plus. Une annonce fracassante qui n’avait pas manqué de faire réagir le monde du sport. Mais finalement, Tom Brady ne sera resté que quelques jours à la retraite, revenant sur sa décision et faisant ainsi le choix de continuer sa carrière avec Tampa Bay.

« Je sentais simplement que j'avais encore ma place sur le terrain »