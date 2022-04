Omnisport

Boxe : Tyson Fury confirme la fin de sa carrière !

Publié le 24 avril 2022 à 9h35 par Axel Cornic

Après sa victoire sur Dillian Whyte, Tyson Fury a confirmé vouloir raccrocher les gants à 33 ans.

Est-ce vraiment la fin ? Voilà des mois que Tyson Fury clame haut et fort vouloir quitter le monde de la boxe au sommet, après un énième combat à domicile face à Dillian Whyte. Pourtant, pas grand monde ne semble y croire ! Que ce soit les observateurs, les autres boxeurs de la catégorie poids lourds et même les personnes influentes de son entourage, tous pensent que le Gipsy King prépare une autre de ses facéties. Il faut dire que l’optique de le voir affronter Anthony Joshua ou Oleksandr Usyk pour une réunification des ceintures de la catégorie reine est très alléchante...

Je pense que c’est le rideau de fin pour le Gypsy King »