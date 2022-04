Omnisport

Boxe : Le dernier combat de la carrière de Tyson Fury ? La réponse !

Publié le 23 avril 2022 à 9h35 par Axel Cornic

Ce samedi, Tyson Fury va défendre sa ceinture de champion du monde WBC face à Dillian Whyte et s’il on assure que cela pourrait être le dernier combat de sa carrière... tout pourrait encore arriver.

Est-ce vraiment la dernière ? En général, un boxeur annonce toujours sa retraite après une victoire ou une défaite... jamais avant un combat pour le Championnat du monde ! Comme il ne fait jamais rien comme les autres Tyson Fury l’a fait, expliquant avoir déjà fait le tour du monde de la boxe et vouloir donc raccrocher les gants après le combat face à Dillian Whyte, qui se tiendra ce samedi soir à Wembley. Le Gipsy King semblait pourtant avoir des grands projets, avec notamment une réunification des titres face à Oleksandr Usyk ou Anthony Joshua. Dans le monde de la boxe, personne ne semble toutefois y croire et au sein même de l’entourage de Fury on laisse la porte entrouverte.

« J’aimerais combattre Fury une fois de plus »