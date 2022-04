Omnisport

Boxe : Le clan Fury en rajoute une couche sur sa retraite !

Publié le 2 avril 2022 à 19h35 par A.C.

Entraineur de Tyson Fury, Sugar Hill Steward ne croit pas du tout à une retraite après le combat contre Dillian Whyte.

Est-ce une simple boutade ? Alors qu’il semblait avoir énormément de projets, Tyson Fury a glacé tout le monde au début de l’année 2022, expliquant que le combat contre Dillian Whyte en avril prochain sera le dernier de sa carrière. Pourtant, très peu de gens ont pris au sérieux cette annonce, c’est le cas d’Anthony Joshua ainsi que de son entourage, mais également de Bob Arum ! « Je pense que quand il verra ce qu’il peut avoir après, avec Anthony Joshua ou Oleksandr Usyk, il pourrait décider de rester dans les parages » a expliqué le co-promoteur de Fury. « S’il y a une autre grande bataille pour, je pense qu’il la fera. C’est d’ailleurs ce que je lui conseille, il faut qu’il prenne ce prochain combat ».

« De toute façon, personne ne croit Tyson, alors quelle différence cela fait-il ? »